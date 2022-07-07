Под Мелитополем партизаны взорвали еще один мост

Партизаны на оккупированной части Запорожской области подорвали еще один важный для российских оккупантов железнодорожный мост.

Логистика оккупантов зависит от транспортной инфраструктуры



Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На этот раз “устал” железнодорожный мост между населенными пунктами Новобогдановка – Троицкое. Теперь оккупантам стало труднее перевозить свою вражескую технику на направлении Мелитополь – Токмак.

В Центре отметили, что российская армия построена на логистической модели, где железная дорога играет решающую роль.

Именно развитая железнодорожная сеть Востока и Юга позволяет россиянам быстро перемещать свою технику. Однако, когда мосты “устают”, то россияне теряют мобильность, а с ней и шансы на победу.

Напомним, 3 июля неизвестные герои взорвали железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком в оккупированном селе Любимовка.

Ранее, 2 июля, под Мелитополем, благодаря партизанам, сошел с рельсов бронепоезд с боеприпасами. Событие произошло между Акимовкой и Мелитополем. В апреле на этом участке неизвестными также был взорван железнодорожный мост.

Тэги: мелитополь