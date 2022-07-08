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06:38 08 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия объявила об оперативной паузе, но наступала на всех направлениях

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 7 июля объявил, что российские войска в Украине делают паузу, чтобы отдохнуть и восстановить боеспособность.

Оккупанты пытались наступать на всех направлениях

Об этом сообщили аналитики Института по изучению войны (ISW).

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Конашенков не уточнил предполагаемую продолжительность оперативной паузы российских сил. Однако они не прекратили активных боевых действий во время этой оперативной паузы и вряд ли прекратят это.

7 июля российские войска по-прежнему вели ограниченные наземные наступления, а также авиационные, артиллерийские и ракетные удары по всем направлениям.

В ISW предположили, что оккупанты, скорее всего, продолжат ограничиваться мелкомасштабными наступательными действиями по мере того, как они перестраивают силы и создают условия для более масштабного наступления в ближайшие недели или месяцы.

Российские войска продолжили попытки наступления на Славянск с юго-востока от Изюма и, возможно, создают условия для наступления с юго-востока от Барвинково — либо на Славянск, либо на Краматорск.

Оккупанты добились незначительных успехов юго-восточнее Северска и продолжили наступательные действия западнее района Лисичанска.

Россияне продолжали наступательные действия южнее и восточнее Бахмута.

Также они провели ограниченную и безуспешную атаку к северу от Харькова.

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