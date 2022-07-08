В Японии стреляли в экс-премьера Синдзо Абэ: он тяжело ранен
На бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершено покушение в городе Нара, в него выстрелили.
Как сообщает японский телеканал NHK, политик госпитализирован.
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Абэ получил ранение в грудь и потерял сознание.
Нападавший задержан. Ему 40 лет, мотивы покушения пока неизвестны.
Предварительно, он выстрелил экс-премьеру в спину из дробовика. Очевидцы рассказали, что слышали не менее двух выстрелов.
Представитель полиции заявил, что у политика зафиксировали остановку сердца.
Неназванный правительственный чиновник сказал NHK, что состояние Абэ «довольно плохое».
В правительстве Японии создан кризисный штаб. Премьер-министр Фумио Кисида срочно направляется в Токио, сообщает Reuters.
Абэ – рекордсмен по продолжительности пребывания на посту премьера за всю историю Японии, был премьером в 2006–2007 и 2012–2020 годах, ушел во время пандемии из-за проблем со здоровьем.