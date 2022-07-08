Россия накапливает силы для наступления на Северск

Россия, вероятно, концентрирует технику на линии фронта в направлении Северска, в 8 км к западу от нынешней линии фронта.

Россия взяла паузу для усиления своих войск



Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В отчете отмечено, что российские войска взяли паузу для пополнения запасов перед началом новых наступательных операций в Донецкой области.

“Существует реальная возможность, что непосредственной тактической целью России будет Северск, поскольку ее силы пытаются продвинуться к наиболее вероятной оперативной цели – Славянску и к Краматорску”, – сказано в сообщении.

В то же время британские военные отметили, что ВСУ продолжают постепенное наступление на юго-западном херсонском направлении.

Тэги: Северск