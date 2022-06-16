У Украины появилась возможность атаковать Крымский мост

Украина может атаковать мост через Керченский пролив с помощью недавно поставленных противоракетных ракет Harpoon.

У всех мостов есть слабые места



Такое мнение The Times высказал бывший командующий НАТО в Европе генерал Филип Бридлав.

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Он подчеркнул, что Крымский мост является законной целью для Украины.

«Теперь, когда Запад предоставил Украине ракеты «Гарпун» [с дальностью действия до 200 миль], я думаю, у русских есть все основания беспокоиться о том, что Украина может атаковать мост», – сказал он.

«Меня совершенно не удивляет, что россиян беспокоит Крымский мост. Для них он невероятно важен», – говорит Бридлав.

«Несколько человек, с которыми я разговаривал, говорят, что разрушение Керченского моста станет огромным ударом для России. Я дипломированный инженер-строитель и разбираюсь в строительстве мостов», – пояснил он.

Бридлав добавил, что у всех мостов есть свои слабые места, и если удары будут нацелены в нужное место, это может сделать Крымский мост непригодным для обслуживания в течение определенного периода времени.

«Но если бы они захотели уничтожить мост, это потребовало бы более целенаправленной бомбардировочной операции”, – отметил генерал.

«Я слышу, как многие люди спрашивают, правильно ли для Украины предпринимать такие агрессивные действия и поддержит ли это Запад, но я не могу понять этот аргумент. Россия вторглась в Украину и начала атаки не только внутри Украины, но и из России, Белоруссии, Крыма и Черного моря, и убила десятки тысяч людей”, – сказал Бридлав.

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