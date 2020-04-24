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15:50 08 Июля 2022 Просмотров 565   КомментариевКомментарии

В Снежном снова дымно: в городе горят и взрываются российские склады

В Снежном Донецкой области, которое находится под контролем “ЛНР” снова грохочут взрывы и горят военные склады оккупантов.

Столб дыма в самом начале

Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.

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Первые взрывы в Снежном прозвучали около 13:20. После этого начался сильный пожар и последующая детонация боекомплекта.

Над городом поднялся большой столб дыма.

Местные жители говорят, что горит очередной военный склад российских военных.

Официальной информации по поводу происходящего пока нет.

Столб дыма поднялся высоко над городом

Столб дыма поднялся высоко над городом

Напомним, Вооруженные Силы Украины 4 июля уничтожили один из самых больших российских складов боеприпасов в оккупированном Снежном на Донетчине.

Тэги: Донецк, ДНР
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