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15:50 08 Июля 2022 565 Комментарии
В Снежном снова дымно: в городе горят и взрываются российские склады
В Снежном Донецкой области, которое находится под контролем “ЛНР” снова грохочут взрывы и горят военные склады оккупантов.
Столб дыма в самом начале
Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.
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Первые взрывы в Снежном прозвучали около 13:20. После этого начался сильный пожар и последующая детонация боекомплекта.
Над городом поднялся большой столб дыма.
Местные жители говорят, что горит очередной военный склад российских военных.
Официальной информации по поводу происходящего пока нет.
Напомним, Вооруженные Силы Украины 4 июля уничтожили один из самых больших российских складов боеприпасов в оккупированном Снежном на Донетчине.
Тэги: Донецк, ДНР
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