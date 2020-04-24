В Снежном снова дымно: в городе горят и взрываются российские склады

В Снежном Донецкой области, которое находится под контролем “ЛНР” снова грохочут взрывы и горят военные склады оккупантов.

Столб дыма в самом начале



Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.

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Первые взрывы в Снежном прозвучали около 13:20. После этого начался сильный пожар и последующая детонация боекомплекта.

Над городом поднялся большой столб дыма.

Местные жители говорят, что горит очередной военный склад российских военных.

Официальной информации по поводу происходящего пока нет.

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Напомним, Вооруженные Силы Украины 4 июля уничтожили один из самых больших российских складов боеприпасов в оккупированном Снежном на Донетчине.

Тэги: Донецк, ДНР