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20:11 08 Июля 2022 190 Комментарии
В Мелитополе снова взрывы на военном аэродроме: валит густой дым
В оккупированном Мелитополе снова прогремели взрывы в районе военного аэродрома, оттуда валит дым.
В Мелитополе снова неспокойно
Об этом сообщают местные жители и Telegram-каналы.
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На военном аэродроме располагалась военная база оккупантов – со складами оружия и ГСМ, казармами и позициями с военной техникой.
Напомним, 3 июля в оккупированном Мелитополе ВСУ нанесли мощный удар по военному аэродрому и авиагородку, где оккупанты разместили множество техники.
Новость дополняется…
Тэги: мелитополь
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