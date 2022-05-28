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07:18 09 Июля 2022 Просмотров 84   КомментариевКомментарии

Утром оккупанты ударили по Кривому Рогу из “Градов”

Рано утром российские оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога из РСЗО “Град”.

Оккупанты ударили из "Градов" по жилым кварталам

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, россияне ударили из «Градов» по жилым кварталам.

“Этот коварный обстрел унес жизни 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы”, – отметил Резниченко.

Он также уточнил, что повреждена школа и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина.

От удара частично пострадали жилые дома

От удара частично пострадали жилые дома

Сгорела машина, припаркованная не в том месте и не в то время

Сгорела машина, припаркованная не в том месте и не в то время

Тэги: днепр, кривой рог
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