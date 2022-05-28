Утром оккупанты ударили по Кривому Рогу из “Градов”

Рано утром российские оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога из РСЗО “Град”.

Оккупанты ударили из "Градов" по жилым кварталам



Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, россияне ударили из «Градов» по жилым кварталам.

“Этот коварный обстрел унес жизни 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы”, – отметил Резниченко.

Он также уточнил, что повреждена школа и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина.

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