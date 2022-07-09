Россияне готовятся к лобовому штурму Северска
Российские войска концентрируют технику на Северском направлении, возможно, для возобновления лобовых штурмов украинских позиций в населенном пункте в ближайшее время.
Такое предположение сделали в Институте по изучению войны (ISW).
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Российские войска продолжали атаковать Северск из района Лисичанска, но не добились каких-либо подтвержденных территориальных завоеваний.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что украинская артиллерия отразила огонь оккупантов с вновь созданных позиций в Верхнекамянском (примерно в 8 км к востоку от Северска).
Российские войска также безуспешно пытались прорвать украинскую оборону в районе Спирне и Ивановки, чтобы достичь Северска с юго-востока.
Оккупанты также продолжали обстреливать Северск и населенные пункты к северо-востоку и востоку от Северска.