Под Чернобаевкой масштабный пожар: громыхают взрывы

В районе Чернобаевки Чернобаевки на Херсонщине с утра 9 июля снова грохочут взрывы, в небо поднялся огромный столб дыма.

В районе Чернобаевки снова громко и дымно



Об этом сообщают местные Telegram-каналы и жители в соцсетях.

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После первых взрывов в небо поднялся огромный столб дыма. Судя по всему, разгорелся масштабный пожар.

После этого взрывы начались один за другим – очевидно, детонирует боекомплект на складах оккупантов.

Очевидцы утверждают, что взрывается безостановочно.

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Тэги: херсон, Чернобаевка