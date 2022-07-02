Главная » Украина » Происшествия
09:53 09 Июля 2022 199 Комментарии
Под Чернобаевкой масштабный пожар: громыхают взрывы
В районе Чернобаевки Чернобаевки на Херсонщине с утра 9 июля снова грохочут взрывы, в небо поднялся огромный столб дыма.
В районе Чернобаевки снова громко и дымно
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и жители в соцсетях.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
После первых взрывов в небо поднялся огромный столб дыма. Судя по всему, разгорелся масштабный пожар.
После этого взрывы начались один за другим – очевидно, детонирует боекомплект на складах оккупантов.
Очевидцы утверждают, что взрывается безостановочно.
Тэги: херсон, Чернобаевка
Loading...
Новости по теме
ТОРВ районе Чернобаевки взрывы: поднялся огромный столб дыма
02.07.2022 11:20
ТОРВСУ уничтожили под Чернобаевкой склад ГСМ российских оккупантов
17.05.2022 07:07