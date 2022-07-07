В Беларуси объявят дефолт 13 июля: Лукашенко пошел по стопам Путина

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило ​​долгосрочный рейтинг Беларуси до «C» с «CCC», что означает неизбежность дефолта.

Лукашенко последовал примеру Путина



Об этом сказано в пресс-релизе агентства.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Снижение рейтинга связано с решением Беларуси оплачивать платежи по еврооблигациям в белорусских рублях.

Беларусь уже провела первый платеж в национальной валюте для выплаты процентов по еврооблигациям с погашением в 2027 году.

Агентство отметило, что платеж в национальной валюте «противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах».

Fitch также предупредило, что если платежи по еврооблигациям не будут произведены в соответствии с первоначальными условиями к 13 июля, то это будет считаться дефолтом и снизит рейтинг страны до уровня «RD» (ограниченный дефолт), а рейтинг данного выпуска еврооблигаций – до «D».

Дефолтом агентство также будет считать обмен еврооблигаций на гособлигации, размещенные на внутреннем рынке, номинированные в долларах, но расчеты по которым будут вестись в белорусских рублях.

Тэги: дефолт, беларусь