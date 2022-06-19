Рада поддержала освобождение от выплат по кредитам за уничтоженное или поврежденное имущество
Верховная Рада приняла за основу законопроект № 7441-1 о физлицах, которые взяли кредит на покупку квартиры или машины, но потерял их из-за боевых действий или оккупации.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, назвав законопроект популистским. Тем не менее его поддержали 283 голосами.
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Приостановка выплат
Предлагается приостановление выплат по кредитам физлицам-заемщикам кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:
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оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;
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повреждено или уничтожено в результате военных действий.
При наличии подтверждающих документов они могут получить у кредитора приостановление платежей по кредиту.
Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.
Списание (прощение) кредита
На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:
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общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв м, для жилого дома – 250 кв м; которое является единственным местом проживания семьи заемщика, или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;
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по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствует просроченная задолженность по такому договору;
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целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.
Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства.
Срок для подачи заявок – период действия в Украине военного положения + 3 месяца после дня его прекращения
Под каждый кейс заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы.