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12:58 09 Июля 2022 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Рада поддержала освобождение от выплат по кредитам за уничтоженное или поврежденное имущество

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 7441-1 о физлицах, которые взяли кредит на покупку квартиры или машины, но потерял их из-за боевых действий или оккупации.

Рада поддержала замораживание и списание кредитов украинцам

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, назвав законопроект популистским. Тем не менее его поддержали 283 голосами.

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Приостановка выплат

Предлагается приостановление выплат по кредитам физлицам-заемщикам кредитов на движимое/недвижимое имущество, которое из-за войны:

  • оказалось на временно оккупированной территории или на территории активных боевых действий;

  • повреждено или уничтожено в результате военных действий.

При наличии подтверждающих документов они могут получить у кредитора приостановление платежей по кредиту.

Замораживание кредита (выплата основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) для заемщиков происходит до момента получения заемщиком государственной компенсации за имущество.

Списание (прощение) кредита

На списание задолженности имеют право заемщики, у которых:

  • общая площадь уничтоженного имущества, на которое взят кредит, не превышает для квартиры 140 кв м, для жилого дома – 250 кв м; которое является единственным местом проживания семьи заемщика, или уничтожен единственный автомобиль, рабочий объем двигателя которого не превышает 2500 см;

  • по состоянию на 23 февраля 2022 отсутствует просроченная задолженность по такому договору;

  • целью получения кредита согласно договору является приобретение, реконструкция или строительство такого недвижимого имущества или приобретение такого автомобиля.

Кредитор в этом случае получает право на компенсацию от государства.

Срок для подачи заявок – период действия в Украине военного положения + 3 месяца после дня его прекращения

Под каждый кейс заемщики должны в тот или иной момент предоставить кредитору подтверждающие документы.

Тэги: Верховная Рада
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