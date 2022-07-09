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13:49 09 Июля 2022 6 Комментарии
В Мелитополе рассредоточились тысячи оккупантов: в жилых кварталах стоят “Грады”
Тысячи российских военных рассредоточились в разных районах Мелитополя, в жилых кварталах города они установили “Грады”.
Оккупанты размещают военную технику в жилых кварталах Мелитополя
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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По его словам, оккупанты хотят прикрываться жителями города, как живым щитом.
“Рассредоточились рашисты по городу: поселились в профилактории, отелях, квартирах. Точно назвать их количество невозможно, но это тысячи”, – уточнил Иван Федоров.
Мэр также отметил, что мелитопольцы активно покидают город. Часть едет через Крым, другие через Васильевку.
Эвакуация в обоих направлениях имеет свои нюансы.
Тэги: мелитополь
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