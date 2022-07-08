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Главная » Украина » Общество
14:33 09 Июля 2022 Просмотров 690   КомментариевКомментарии

В Донецке паника: люди сотнями бегут из “республики” в Украину и Европу

В Донецке назревает недовольство действиями России, в крупных городах “ДНР” ситуация близка к панической.

Люди массово бегут из

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

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Большое количество населения покидает квазиреспублику.

Ежедневно выезжает от 20 до 40 микроавтобусов с жителями за границу. При этом почти половина выезжает через Россию в Литву, Финляндию, Германию и другие страны с украинскими паспортами, как беженцы.

А некоторые даже благополучно оседают в Украине.

Тэги: ДНР
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