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14:33 09 Июля 2022 690 Комментарии
В Донецке паника: люди сотнями бегут из “республики” в Украину и Европу
В Донецке назревает недовольство действиями России, в крупных городах “ДНР” ситуация близка к панической.
Люди массово бегут из
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
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Большое количество населения покидает квазиреспублику.
Ежедневно выезжает от 20 до 40 микроавтобусов с жителями за границу. При этом почти половина выезжает через Россию в Литву, Финляндию, Германию и другие страны с украинскими паспортами, как беженцы.
А некоторые даже благополучно оседают в Украине.
Тэги: ДНР
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