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15:21 09 Июля 2022 0 Комментарии
Украина готовится к вторжению из Беларуси
Украина готовится к возможному вторжению со стороны Беларуси: военные минируют территорию вблизи границы, а киевляне учатся стрелять.
ВСУ оборудуют инженерные сооружения и минные поля
В Командовании Объединенных сил сообщили, что идет инженерное оборудование госграницы, в том числе минирование самых опасных участков.
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В то же время, в целях максимальной подготовки населения столицы к вероятным угрозам, в Киеве проводят «военные учения» для жителей.
Как сообщили на Официальном портале Киева, граждан учат стрелять, оказывать медпомощь и работать со взрывоопасными предметами. Вскоре такие учения будут проводить во всех районах столицы.
Тэги: Киев, беларусь
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