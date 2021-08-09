Украина готовится к вторжению из Беларуси

Украина готовится к возможному вторжению со стороны Беларуси: военные минируют территорию вблизи границы, а киевляне учатся стрелять.

ВСУ оборудуют инженерные сооружения и минные поля



В Командовании Объединенных сил сообщили, что идет инженерное оборудование госграницы, в том числе минирование самых опасных участков.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В то же время, в целях максимальной подготовки населения столицы к вероятным угрозам, в Киеве проводят «военные учения» для жителей.

Как сообщили на Официальном портале Киева, граждан учат стрелять, оказывать медпомощь и работать со взрывоопасными предметами. Вскоре такие учения будут проводить во всех районах столицы.

Тэги: Киев, беларусь