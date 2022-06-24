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17:47 09 Июля 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Бутусов показал, как попал под обстрел из “Градов”: жесткое видео

Главред «Цензора» Юрий Бутусов опубликовал видео о том, как попал под обстрел российских «Градов» и как был ранен его попутчик, лидер организации «Гонор» Сергей Филимонов.

Бутусов успел включить камеру на последних 5 взрывах из 40

Видео появилось на канале Бутусов Плюс на Youtube.

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Филимонов сразу после ранения думал, что ему оторвало ногу и руку. В больнице у него обнаружили 12 ранений. Его сослуживец с позывным «Хищник» получил три ранения, но они были более тяжелыми, чем у Филимонова.

«Нам негде было спрятаться, потому что мы находились на асфальте, а это идеальные условия для поражения обломками. Мы вжались в асфальт, а взрывы буквально подбрасывали в воздух, это видно по съемке. Было впечатление, что сейчас нас накроет, и было понимание, что нужно действовать, но двигаться уже поздно, и потому единственное, что я мог сделать – это включить камеру», – рассказал Бутусов подробности съемки на своей странице в Facebook.

Место событий не указано. Но ранее журналист сообщал, что находится на севере Донбасса.

Отметим, что сейчас ожесточённые бои идут в районе Бахмута и Северска (северо-восток Донецкой области), куда пытается наступать российская армия.

Тэги: Юрий Бутусов
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