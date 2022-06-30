Отставка посла Украины в Германии: почему Мельника боялись все политики ФРГ

Посол Украины в Германии Андрей Мельник оскорбил всех главных политиков Германии и стал звездой местных ток-шоу.

Мельник превратился в самого известного иностранного дипломата в Германии



Чем запомнился Андрей Мельник напомнило издание Meduza.

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Влиятельнейшего депутата правящей партии Германии Михаэля Рота Мельник назвал «дыркой от задницы», а канцлера Олафа Шольца — «обиженной ливерной колбасой».

Кроме того, Мельник успел обвинить президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в тайных связях с Россией, а напоследок устроил международный скандал своими высказываниями о Бандере.

В конце концов, немецкие журналисты составляют целые списки людей, которых посол так или иначе оскорбил.

Однако за последние полгода Мельник превратился в самого известного иностранного дипломата в Германии, практически не вылезая из политических ток-шоу и нагоняя страха на немецких политиков своими высказываниями.

Именно Мельник, постоянно повторяя, что Германия слишком мало и неохотно поставляет Украине оружие, сделал это утверждение фактом международной политики.

Под давлением активного посла Германия отказалась от своего пацифизма и начала поставки в Киев в том числе и тяжелых гаубиц, не говоря уже об экономической помощи и усилиях по приему беженцев.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла Украины в Германии.

Тэги: Германия, Андрей Мельник