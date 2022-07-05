Громкая и яркая ночь: мощные взрывы прогремели во многих оккупированных городах
В ночь на 10 июля прогремели мощные взрывы с последующими пожарами на российских военных объектах во многих городах на подконтрольной оккупантам территории.
Как сообщают местные Telegram-каналы, неспокойно было в Алчевске, Шахтерске, Харцызске, Ясиноватой, Снежном и в Донецке возле шахты Калинина.
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Также сообщают о прилете и пожаре в Мариуполе.
В Ясиноватой неспокойно стало еще около 22:00.
В Харцызске взрыв выглядел очень странно и пугающе, что заставило некоторых комментаторов предположить о разрыве боекомплекта термобарического оружия – боеприпасов для систем “Солнцепек” и “Буратино”.
Необычно сияло и в Шахтерске. Предположительно, там детонировали фосфорные боеприпасы. В городе была объявлена эвакуация. Людей как минимум вывозили в старую часть города, подальше от пылающих военных складов.
Взрывы в в Алчевске:
Взрывы возле шахты Калинина в Донецке:
Пожар в Торезе