Громкая и яркая ночь: мощные взрывы прогремели во многих оккупированных городах

В ночь на 10 июля прогремели мощные взрывы с последующими пожарами на российских военных объектах во многих городах на подконтрольной оккупантам территории.

Ночью было громко и ярко во многих тыловых городах на Донбассе



Как сообщают местные Telegram-каналы, неспокойно было в Алчевске, Шахтерске, Харцызске, Ясиноватой, Снежном и в Донецке возле шахты Калинина.

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Также сообщают о прилете и пожаре в Мариуполе.

В Ясиноватой неспокойно стало еще около 22:00.

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В Харцызске взрыв выглядел очень странно и пугающе, что заставило некоторых комментаторов предположить о разрыве боекомплекта термобарического оружия – боеприпасов для систем “Солнцепек” и “Буратино”.

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Необычно сияло и в Шахтерске. Предположительно, там детонировали фосфорные боеприпасы. В городе была объявлена эвакуация. Людей как минимум вывозили в старую часть города, подальше от пылающих военных складов.

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Взрывы в в Алчевске:

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Взрывы возле шахты Калинина в Донецке:

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Пожар в Торезе

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