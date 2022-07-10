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Главная » Украина » Общество
07:09 10 Июля 2022 Просмотров 518   КомментариевКомментарии

Кремль готовится аннексировать Харьковскую область

Поддерживаемые Россией оккупационные власти Харьковщины заявили, что регион является «неотъемлемой частью русской земли», что указывает на намерение Кремля аннексировать часть или всю Харьковскую область.

Харьковская область может стать российской губернией?

Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW).

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Российское оккупационное правительство в Харьковской области представило новый флаг оккупационного режима, на котором изображен российский имперский двуглавый орел и символы герба Харькова XVIII века. Коллаборанты заявили, что изображение на флаге является «символом исторических корней Харьковской области как неотъемлемой части российской земли».

Скорость, с которой оккупационное правительство Харьковской области создало гражданскую администрацию 6 июля и ввело военное положение на оккупированной территории 8 июля, еще раз указывает на то, что Кремль активно добивается легитимизации власти оккупационной администрации Харьковщины.

Оккупационный вариант флага и герба Харьковщины

Оккупационный вариант флага и герба Харьковщины

“Недвусмысленное использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, явно указывающих на аннексию, а не попытку создания «народной республики», подтверждает предыдущую оценку ISW о том, что Кремль преследует более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей”, – сказано в отчете аналитиков.

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