ВСУ ударили по складам оккупантов в Чернобаевке: подробности

Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки.

Снова столб дыма над Чернобаевкой



Об этом сообщило Оперативное командование “Юг”.

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Предварительно, по результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 военных, 2 гаубицы «Мста-Б», автоматизированную станцию постановки препятствий «Житель», 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники.

Также в Оперативном командовании отчитались об уничтожении четырех складов боеприпасов – 1 на Николаевщине, остальные – на Херсонщине.