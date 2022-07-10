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07:42 10 Июля 2022 202 Комментарии
ВСУ ударили по складам оккупантов в Чернобаевке: подробности
Ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены два огневых удара по командным пунктам, скоплению техники и полевым складам боеприпасов противника в районе Чернобаевки.
Снова столб дыма над Чернобаевкой
Об этом сообщило Оперативное командование “Юг”.
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Предварительно, по результатам выполнения огневых задач известно, что враг не досчитается 58 военных, 2 гаубицы «Мста-Б», автоматизированную станцию постановки препятствий «Житель», 3 единицы бронированной и 12 автомобильной техники.
Также в Оперативном командовании отчитались об уничтожении четырех складов боеприпасов – 1 на Николаевщине, остальные – на Херсонщине.
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