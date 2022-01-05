Безуглая инициировала исключение Тищенко из фракции и партии: в чем суть конфликта

Народная депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая пообещала инициировать исключение однопартийца Николая Тищенко из фракции и политсилы и обратиться по этому поводу к главе фракции.

У Безуглой и Тищенко возник серьезный конфликт



О своей инициативе Безуглая рассказала в Facebook. Она назвала Тищенко «пятном, потемневшим в условиях войны».

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«Сегодня была на допросе в Национальной полиции Украины. Также подаю соответствующие депутатские обращения. Кроме того, буду обращаться к главе фракции «Слуга народа» по поводу рассмотрения исключения из фракции и партии Тищенко Николая Николаевича», – написала нардеп.

Конфликт между Безуглой и Тищенко возник после якобы вручения последнему наградного оружия командиром добровольческого формирования №14 территориальной громады Киева «Архангел Михаил» Михаилом Майманом («Миша Моня»).

По информации Безуглой, Майман якобы мародерил и наживался на войне. В связи с этим она обратилась в правоохранительные органы, которые начали расследование.

«В настоящее время правоохранительные органы прорабатывают проблему. Отдельно исследуем факт существования такого «формирования», – написала она в Facebook.

Тэги: Марьяна Безуглая, Николай Тищенко