Киевское небо закроют системой ПВО, которая защищает Вашингтон
США поставят Украине три комплекса системы ПВО NASAMS, которая используется и для защиты Белого дома от ракетных ударов.
Об этом сообщило издание ProstoMOB.
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Вероятнее всего, одна из трех батарей NASAMS будет развернута на территории Мариинского дворца, который является официальной резиденцией украинского президента, или в периметре «секретной зоны», где в бункере укрывается глава государства.
Поставка в Украину системы NASAMS говорит о том, что в Вашингтоне опасаются возобновления Россией ракетных ударов по Киеву.
Оккупанты могут прибегнуть к ракетным ударам для физического уничтожения представителей действующей власти. Кремль не единожды грозился запустить ракеты по центрам принятия решений.
Во время тестирования NASAMS использовались имитаторы крылатых ракет. В реальном бою эта система никогда не использовалась. В связи с этим неясно, как она поведет себя при отражении атаки «Калибрами».