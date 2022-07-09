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10:32 10 Июля 2022 Просмотров 1623   КомментариевКомментарии

Киевское небо закроют системой ПВО, которая защищает Вашингтон

США поставят Украине три комплекса системы ПВО NASAMS, которая используется и для защиты Белого дома от ракетных ударов.

Об этом сообщило издание ProstoMOB.

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Вероятнее всего, одна из трех батарей NASAMS будет развернута на территории Мариинского дворца, который является официальной резиденцией украинского президента, или в периметре «секретной зоны», где в бункере укрывается глава государства.

Поставка в Украину системы NASAMS говорит о том, что в Вашингтоне опасаются возобновления Россией ракетных ударов по Киеву.

Оккупанты могут прибегнуть к ракетным ударам для физического уничтожения представителей действующей власти. Кремль не единожды грозился запустить ракеты по центрам принятия решений.

Во время тестирования NASAMS использовались имитаторы крылатых ракет. В реальном бою эта система никогда не использовалась. В связи с этим неясно, как она поведет себя при отражении атаки «Калибрами».

Тэги: Киев, NASAMS
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