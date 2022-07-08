Удар по Часовом Яру: появилось видео прямого попадания ракеты в жилой дом
Поздно вечером 9 июля российские оккупанты ударили из РСЗО Ураган по жилой инфраструктуре города Часов Яр в Донецкой области, попав ракетой в одну из многоэтажек.
Как сообщил глава Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram, уже известно о шести погибших.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«По меньшей мере, три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в Часовом Яру, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из Ураганов», – написал Кириленко.
В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели – пытаются спасти оказавшихся под завалами. На данный момент спасатели выявили шесть погибших и пять раненых.
Известно, что под завалами дома могут находиться 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.