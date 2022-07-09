НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
12:28 10 Июля 2022 Просмотров 7   КомментариевКомментарии

Перед выбором преемника в окружении Путина пройдут серьезные чистки

Пока раскола в кремлевской элите нет, но он может произойти осенью, когда президент РФ Владимир Путин будет выбирать себе преемника.

Выборы преемника Путин может провести осенью

Об этом заявил российский политолог Валерий Соловей в эфире программы Воздух.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

«Сейчас есть напряжённость, есть борьба за ресурсы. И есть страх чисток, потому что президент настроен так, что надо бы избавиться от нелояльных и потенциальных предателей даже в ближайшем окружении», – сказал он.

По мнению политолога, одним из преемников Путина на посту президента может стать Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза РФ. Его лоббирует определенная часть элиты. Но другая ее часть хочет скорейшего прекращения войны и снятия западных санкций.

Возможность физического устранения Путина эксперт считает крайне низкой, поскольку российский президент является «самым охраняемым человеком в мире».

«У него развивается паранойя, потому он общается с ограниченным числом людей. Его охрана тщательно проверяется на детекторе лжи, меняются даже операторы на полиграфе», — подчеркнул Соловей.

Тэги: Россия, Владимир Путин
Loading...

Новости по теме

ТОР
09.07.2022 14:21
Кабаева снова беременна: Путин недоволен полом ребенка
ТОР
04.07.2022 14:23
Путин приказал отдохнуть “освободителям” Луганщины: остальные должны действовать по замыслу
ТОР
04.07.2022 11:08
В Кремле идет подковерная борьба за место преемника Путина – разведка
blog comments powered by Disqus
Киевское небо закроют системой ПВО, которая защищает Вашингтон

10:32 Украина

Безуглая инициировала исключение Тищенко из фракции и партии: в чем суть конфликта

08:43 Украина

Кремль готовится аннексировать Харьковскую область

07:09 Украина

Украина готовится к вторжению из Беларуси

15:21 Украина

В Донецке паника: люди сотнями бегут из “республики” в Украину и Европу

14:33 Украина

В Харцизске всю ночь горел и детонировал склад с боеприпасами

07:04 Украина

В Мелитополе снова взрывы на военном аэродроме: валит густой дым

20:11 Украина

Появилось видео уничтожения бойцами ВСУ роты российских танков

16:39 Украина

В Новой Каховке застрелили коллаборанта, ставшего “замначальника милиции”

16:07 Украина

В Снежном снова дымно: в городе горят и взрываются российские склады

15:50 Украина

У Украины появилась возможность атаковать Крымский мост

14:03 Украина