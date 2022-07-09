Перед выбором преемника в окружении Путина пройдут серьезные чистки

Пока раскола в кремлевской элите нет, но он может произойти осенью, когда президент РФ Владимир Путин будет выбирать себе преемника.

Выборы преемника Путин может провести осенью



Об этом заявил российский политолог Валерий Соловей в эфире программы Воздух.

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«Сейчас есть напряжённость, есть борьба за ресурсы. И есть страх чисток, потому что президент настроен так, что надо бы избавиться от нелояльных и потенциальных предателей даже в ближайшем окружении», – сказал он.

По мнению политолога, одним из преемников Путина на посту президента может стать Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства и сын секретаря Совбеза РФ. Его лоббирует определенная часть элиты. Но другая ее часть хочет скорейшего прекращения войны и снятия западных санкций.

Возможность физического устранения Путина эксперт считает крайне низкой, поскольку российский президент является «самым охраняемым человеком в мире».

«У него развивается паранойя, потому он общается с ограниченным числом людей. Его охрана тщательно проверяется на детекторе лжи, меняются даже операторы на полиграфе», — подчеркнул Соловей.

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