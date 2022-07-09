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13:47 10 Июля 2022 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

В Херсоне мощно горит воинская часть оккупантов

В Херсоне горит воинская часть оккупантов, расположенная на улице Пестеля.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на информацию жителей города.

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Люди говорят, что пожар довольно масштабный. В небо поднимается огромный столб дыма.

На месте много российских военных и пожарных.

Кроме того российские Telegram-каналы писали, что в центр Херсона прилетело две ракеты в расположение Росгвардии. Очевидно, именно оно и горит.

Тэги: пожар, херсон
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В Херсоне мощно горит воинская часть оккупантов

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