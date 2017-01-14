Германия более месяца блокирует помощь Украине от ЕС в 9 млрд евро

Уже более месяца Германия блокирует пакет помощи в размере 9 миллиардов евро, который должен стать основной формой поддержки Украины со стороны Европейского Союза.

Об этом написало итальянское издание Corriere della Sera.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Идея 9-миллиардной помощи, рожденная весной Еврокомиссией, была подтверждена всеми лидерами Евросоюза в конце мая. Проект предусматривает кредиты Киеву, подлежащие погашению через 25 лет и фактически без процентов, благодаря средствам, которые сама Еврокомиссия собирала бы путем выпуска долга, гарантированного европейскими государствами на рынке.

Но Германия, крупнейший и самый солидный из гарантов этой формы еврооблигаций, выступила вдруг против этого.

Министру финансов ФРГ либералу Кристиану Линднеру не не понравилось, что Брюссель прибегает к общему европейскому долгу в украинском кризисе после того, как сделал это во время пандемии.

Пока немецкий менеджер дал свое согласие только на первый транш в один миллиард. Между тем, время идет, Киев утверждает, что нуждается в помощи в 5 миллиардов долларов в месяц и уже есть предположение о том, что в сентябре Украина объявит дефолт по внешнему долгу.

О том, что ЕС предоставит Украине кредит в 9 млрд евро до конца 2022 года, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Источники утверждают, что выплаты процентов будут покрываться из бюджета ЕС.

Тэги: Германия, Евросоюз