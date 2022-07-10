Конфликт в Украине устроили США, а Путин спас мир от большой войны, – глава Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что целью военного конфликта на территории Украины является желание США ослабить позиции России.

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Слова главы российского парламента привело агентство РИА Новости.

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“Когда первая экономика мира теряет свою позицию, это было, кстати, и раньше, если посмотреть историю, – всегда происходили войны”, – пояснил Володин.

При этом он добавил, что президент РФ Владимир Путин сделал все, чтобы обеспечить безопасность страны, защитить граждан “ДНР” и “ЛНР”, а также граждан России и всех соотечественников.

«Если бы не его решение о начале специальной военной операции, могло произойти страшное. Он упредил то, что могло случиться… И могло привести вообще к самому худшему – мир фактически мог встать перед пропастью, перед порогом начала большой войны», – добавил Володин.

Тэги: Россия, Владимир Путин