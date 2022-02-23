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17:30 10 Июля 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Россияне уничтожили батальон «ДНР» в Донецкой области

Под огонь российской армии попал 2 батальон первого армейского корпуса «народной милиции днр», который воюет в составе армии РФ.

Российские военные разгромили "народную милицию ДНР"

Об инциденте стало известно благодаря перехвату СБУ.

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Российские захватчики пытались сохранить этот инцидент в секрете, но не смогли.

«Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их бросили куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот тебе армия, прикинь», – рассказывает один из боевиков «ДНР», которого Россия также мобилизовала на войну против Украины.

Точная цифра потерь в результате инцидента со стороны России неизвестна.

Тэги: Донбасс, ДНР
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