В России хотят переименовать президента в правителя

В России партия ЛДПР предложила заменить термин «президент» на «правитель», пока иностранное слово «не укоренилось окончательно».

Путина предложили сделать правителем, пока не царем



Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

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«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и много позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание «глава государства» или слово «правитель». И то, и другое понятнее русскому уху», – отметили в ЛДПР.

Также там напомнили, что такой тезис был в числе поправок от ЛДПР во время внесения изменений в Конституцию в 2020 году, но не был учтен.

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