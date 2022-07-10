В России хотят переименовать президента в правителя
В России партия ЛДПР предложила заменить термин «президент» на «правитель», пока иностранное слово «не укоренилось окончательно».
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
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«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин «президент» в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце 18 века в США, и много позже (он) расползся по всему миру. В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить. Например, на словосочетание «глава государства» или слово «правитель». И то, и другое понятнее русскому уху», – отметили в ЛДПР.
Также там напомнили, что такой тезис был в числе поправок от ЛДПР во время внесения изменений в Конституцию в 2020 году, но не был учтен.