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18:33 10 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ЮАР в баре вооруженные люди 10 минут расстреливали посетителей: много погибших

В столице ЮАР Йоханнесбурге вооруженные люди ворвались в бар и открыли огонь по посетителям, в результате чего погибло 15 человек, есть раненые.

Известно о минимум 15 погибших в результате стрельбы в ЮАР

Как сообщило Daily Mail, трагедия произошла в ночь с 9 на 10 июля. Злоумышленники скрылись.

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По словам очевидцев, в полночь трое вооруженных мужчин с винтовками и пистолетами вошли в бар и начали стрелять во все стороны. Посетителям заведения пришлось прятаться под столами и за барной стойкой. Но из-за плотного огня количество жертв было очень большим. 15 человек погибли на месте, по меньшей мере 10 – получили ранения, трое из них находятся в больнице в критическом состоянии.

Расстреляв людей, убийцы скрылись с места происшествия на микроавтобусе Toyota Quantum.

«Я видел, как они падали на землю. Это был пандемониум. Я спрятался под столом. Рядом со мной лежали четыре мертвых человека. После того, как мужчина с автоматом это сделал, двое других с 9-ти миллиметровыми пистолетами присоединились к нему и неоднократно стреляли по людям на полу», – вспоминает один из выживших посетителей, который потерял в баре товарищей.

Стрельба продолжалась 10 минут.

Правоохранители пока не могут объяснить мотивы преступников и их выбор жертв.

Тэги: ЮАР
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