Из-под завалов дома во Часовом Яру достали живого пострадавшего. Видео

Спасатели извлекли из-под завалов пятиэтажки в Часовом Яру мужчины. Он живой.

Об этом сообщает сотрудник Центра стратегических коммуникаций с места происшествия.

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По словам главы Донецкой ОВ Павла Кириленко, под завалами может находиться еще более 20 человек, среди них девятилетний ребенок.

Ранее Кириленко сообщал, что удалось спасти уже пять человек. Еще с несколькими людьми, оказавшимися под завалами, установили и поддерживают контакт.