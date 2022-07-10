ВСУ ударили по командным пунктам российских артиллеристов и Росгвардии на Херсонщине

Украинские военные применили авиацию для удара по российским оккупантам на юге – парой штурмовиков нанесен удар по скоплению противника в Херсонской области.

ВСУ наносят точные удары по вражеским командным getrnfv и складам



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

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Там уточнили, что поражены командно-наблюдательный пункт российской артиллерийской бригады и контрольно-командный пункт Росгвардии, который накануне уже был атакован.

Сейчас подтвержденные потери противника составляют: 38 оккупантов, 10 единиц техники, среди которых: 4 гаубицы «Мста-Б», переносной зенитно-ракетный комплекс и 5 единиц автотехники.

Кроме того, уничтожены склады боеприпасов на Херсонщине.

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