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07:38 11 Июля 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Министр образования РФ привез в Мелитополь “макулатуру”, а в Энергодаре раздал “корочки”

В оккупированный Мелитополь прибыл министр образования РФ Сергей Кравцов и привез российские учебники для школ.

Российский министр Кравцов пообещал, что украинских детей будут учить на русском языке

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

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“Этот имперский подонок привез к нам кучу рашистской макулатуры под видом школьных учебников”, – отметил омбудсмен.

Выступая перед немногочисленными коллаборантами, российский министр заявил, что в привезенных им книжках нет ни одного плохого слова об Украине.

“И тут должен отметить, что имперец, как это ни странно, не соврал. Именно тех учебников, которые привез Кравцов, я, конечно, не мог видеть, но у тех, что уже известны, действительно нет ни одного негативного слова об Украине. Там вообще нет ни слова об Украине. Это тот же концепт «адинарот», по которому для рашистов независимой Украины вообще не существует”, – пояснил Горбачев.

Кроме того, Кравцов прибыл в Энергодар, где принял участие в торжественном вручении аттестатов Российской Федерации в местной общеобразовательной школе №2.

Российский министр раздает что-то украинским детям

Российский министр раздает что-то украинским детям

Он лично совал в руки детей корочки с российским гербом.

Тэги: мелитополь, энергодар
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