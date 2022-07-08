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Главная » Украина » Общество
08:18 11 Июля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Используют авиацию и ракеты: россияне неделю не могут продвинуться на Северск и Славянск

За ночь с 10 на 11 июля россияне нанесли пять ракетных ударов и четыре массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на границе Луганщины и Донбасса.

Оккупанты продолжают массированно обстреливать населенные пункты

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Оккупанты применяют авиацию, ствольную и реактивную артиллерию, пытаясь прорваться из Лисичанского и других направлений на Северск и Славянск, но уже больше недели эти попытки безуспешны.

Также, по словам Гайдая, россияне пытаются продвигаться со стороны Попасной.

Глава ОВА отметил, что сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают каждый день. Последнее – из Луганска.

“Поставки боекомплектов на позиции у них нарушены, однако эти потери еще не достигли критического предела – запасов у россиян слишком много”, – отметил Гайдай.

Тэги: Луганск, Сергей Гайдай
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