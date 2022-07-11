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10:27 11 Июля 2022 45 Комментарии
В Харькове прогремели сильные взрывы: много пожаров
Утром 11 июля в Харькове прогремели мощные взрывы, после которых в разных местах города начались пожары.
В Харькове поднимается много столбов дыма
Об этом сообщают местные Telegram-каналы и очевидцы в пабликах и соцсетях.
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Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил прилеты в городе.
По его словам, оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО.
Также люди отмечают, что так громко не было давно. В некоторых районах города пропало электричество.
Во многих районах поднимаются столбы дыма. Горожане отмечают, что пошел дождь, что хоть как-то поможет спасателям бороться с огнем.
Тэги: Харьков
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