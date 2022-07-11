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12:40 11 Июля 2022 Просмотров 420   КомментариевКомментарии

Лиз Трасс может стать новым премьером Великобритании: ее позиция и шансы

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс вечером 10 июля объявила о решении баллотироваться на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Лиз Трасс имеет серьезные шансы на победу в гонке за премьерское кресло

Об этом сообщает Sky news. Это делает ее 10-м официально объявленным кандидатом, официально объявленным.

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Трасс сказала The Daily Telegraph, что начнет сокращать налоги с первого дня, если станет премьер-министром.

«Я заставлю частный сектор расти быстрее, чем государственный, с долгосрочным планом по снижению давления государства и налогового бремени», – сказала она.

46-летняя Трасс уже давно рекламируется как потенциальный преемник Бориса Джонсона и пользуется популярностью среди членов Консервативной партии в опросах.

Трасс была депутатом с 2010 года и начала подниматься по министерской лестнице вскоре после избрания в парламент.

Она является самым старым по продолжительности службы членом кабинета министров, занимая должности под руководством Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй и Бориса Джонсона.

Также Трасс пообещала, что сохранит жесткую линию в отношении президента России Владимира Путина.

Ранее она предложила концепцию по изменению системы глобальной безопасности, поскольку существующая хотя и была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, но подвела Украину.

Трасс также назвала войну в Украине война каждого в мире, потому что победа Украины – это стратегический императив для всех.

Пока позиции потенциальных кандидатов во внутрипартийном рейтинге выглядят следующим образом, но они могут существенно измениться уже через день или неделю.

Рейтинг кандидатов на пост премьера Великобритании

Рейтинг кандидатов на пост премьера Великобритании

Тэги: Лиз Трасс
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