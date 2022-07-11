Лиз Трасс может стать новым премьером Великобритании: ее позиция и шансы

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс вечером 10 июля объявила о решении баллотироваться на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.

Лиз Трасс имеет серьезные шансы на победу в гонке за премьерское кресло



Об этом сообщает Sky news. Это делает ее 10-м официально объявленным кандидатом, официально объявленным.

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Трасс сказала The Daily Telegraph, что начнет сокращать налоги с первого дня, если станет премьер-министром.

«Я заставлю частный сектор расти быстрее, чем государственный, с долгосрочным планом по снижению давления государства и налогового бремени», – сказала она.

46-летняя Трасс уже давно рекламируется как потенциальный преемник Бориса Джонсона и пользуется популярностью среди членов Консервативной партии в опросах.

Трасс была депутатом с 2010 года и начала подниматься по министерской лестнице вскоре после избрания в парламент.

Она является самым старым по продолжительности службы членом кабинета министров, занимая должности под руководством Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй и Бориса Джонсона.

Также Трасс пообещала, что сохранит жесткую линию в отношении президента России Владимира Путина.

Ранее она предложила концепцию по изменению системы глобальной безопасности, поскольку существующая хотя и была разработана, чтобы гарантировать мир и процветание, но подвела Украину.

Трасс также назвала войну в Украине война каждого в мире, потому что победа Украины – это стратегический императив для всех.

Пока позиции потенциальных кандидатов во внутрипартийном рейтинге выглядят следующим образом, но они могут существенно измениться уже через день или неделю.

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