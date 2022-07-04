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Главная » Мир » Политика
14:08 11 Июля 2022 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Литва проигнорировала угрозы России: в Калининград запретили провозить еще больше товаров

Литва 11 июля расширила ограничения на провоз товаров через свою территорию до российского Калининград, поскольку вступили в силу поэтапные действия ранее объявленных санкций Европейского союза.

Литва не поддалась угрозам России

Об этом сообщило Reuters.

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Дополнительные товары, запрещенные с утра понедельника, включают бетон, древесину, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

В пятницу Россия предупредила Литву и Европейский союз, что может принять «жесткие меры» против них, если транзит некоторых товаров в Калининград и из Калининграда не возобновится «в ближайшие дни».

В понедельник губернатор Калининградской области предложил полный запрет на сухопутное перемещение товаров между Россией и тремя балтийскими государствами-членами ЕС Литвой, Латвией и Эстонией, чтобы подтолкнуть их к использованию калининградских портов.

Калининград граничит с государствами-членами НАТО и ЕС, Литвой и Польшей и полагается на железные и автомобильные дороги через Литву для большинства товаров.

Прибрежная территория была отрезана от некоторых грузовых перевозок с материковой части России с 17 июня в соответствии с режимом санкций ЕС.

Товары, которые подпадают под гуманитарные или основные категории, такие как продукты питания, освобождаются от санкций.

Издание отметило, что спор об изоляции Калининграда проверяет решимость Европы обеспечить соблюдение санкций на фоне опасений эскалации конфронтации с Россией.

Тэги: Россия, Литва, калининград
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