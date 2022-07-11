В Запорожье инициировали отставку замглавы облсовета, сбежавшего в начале войны

В Запорожье намерены досрочно прекратить полномочия замглавы облсовета Геннадия Фукса, оставив его депутатом.

Геннадий Фукс потерял доверие коллег и избирателей



Об этом идет речь в пояснительной записке к соответствующему проекту решения, подготовленному депутатом облсовета Вячеславом Колесниковым.

В ней достаточно подробно описаны все причины, обосновывающие предложенное решение.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Просто исчез

В частности, там отмечено, что с самого начала полномасштабной войны России против Украины Фукс, защищая собственные бизнес-интересы и действуя вопреки обязательствам перед избирателями и депутатами областного совета, удрал за пределы Запорожской области.

Причем сначала он исчез без уведомления и объяснения причин, а затем оформил отпуск, который систематически продлевал.

На работу Фукс вышел только в конце мая 2022 года.

Спрятал доходы

Кроме того, выяснилось, что во время избрания на свою должность замглавы облсовета скрыл доходы и имущество, принадлежащее ему и членам его семьи.

Информация о многочисленных нарушениях и несоответствиях, допущенных Фуксом при заполнении последней декларации, появилась не только в интернете.

По результатам специальной проверки Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило многочисленные факты представления Фуксом недостоверных сведений, указанных в декларации кандидата на должность замглавы облсовета.

Согласно письму (уведомлению) НАПК от 20.01.2021 №49 01/3871/21. в декларации Фукса Г.Г. был установлен ряд разногласий, в частности, относительно многочисленных объектов недвижимости (жилых и нежилых), искусственное занижение или не указание их настоящей стоимости.

Кроме того, по информации НАПК, несоответствия в графе “Доходы, в том числе подарки” превысили сумму в 1 млн. 400 тыс. грн.

Поддерживал пророссийскую партию

В документе также отмечено, что на протяжении 2021-2022 годов Фукс не стеснялся публично на совещаниях в областном совете отстаивать интересы пророссийской партии ОПЗЖ, не входившей в созданное в областном совете большинство.

В то время, когда другие фракции большинства («Слуга народа», «Єднання», «Батьківщина» и др.) выступали против предоставления каких-либо финансовых возможностей депутатам ОПЗЖ, Фукс настойчиво проводил работу по бюджетному финансированию проектов, предложенных этой партией.

По мнению депутатов, именно благодаря позиции Фукса в течение года, предшествовавшего началу войны, запорожская ячейка партии ОПЗЖ смогла “пополнить свои политические карманы” и вести пропаганду своей пророссийской позиции.

Помогал соратникам Януковича

Тесные контакты замглавы облсовета с ОПЗЖ авторы проекта решения объяснили его политическим прошлым в запрещенной ныне Партии регионов.

В 2010 году Фукс стал депутатом Запорожского облсовета от областной организации Партии регионов.

Впоследствии он вошел в депутатскую фракцию этой политической силы, а в 2013 году работал советником одиозного председателя Запорожской областной государственной администрации Александра Пеклушенко – активного сторонника русского мира и режима Януковича

“Кроме того, общественности из открытых источников и СМИ стало известно о том, что семья Фукса получала доход от компании “Kari”, имеющий российские корни, что считаем недопустимыми и позорными”, – сказано в документе.

Потерял доверие

Также там отмечено, что должность заместителя председателя Запорожского областного совета дает доступ к информации и возможность использовать служебное положение.

Автор проекта решения также считает, что человек, занимающий такую ​​должность, должен иметь мандат доверия избирателей и депутатского корпуса. А Фукс такого доверия не имеет.

“В связи с этим заместитель председателя Запорожского областного совета Фукс Геннадий Григорьевич потерял доверие населения и депутатов Запорожского областного совета, не достоин звания депутата и заместителя председателя Запорожского областного совета и должен быть отозван от выполнения возложенных на него обязанностей”, – резюмировал автор документа.

Тэги: Запорожье