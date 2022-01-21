Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о предоставлении особого статуса полякам в Украине.

Дуда рассказал об инициативе Зеленского



Как сообщила PAP, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Это событие совпало с днем, когда в Польше вспоминают жертв Волынской трагедии, которую поляки называют «кровавым воскресеньем».

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«Это можно рассматривать как противоположность тогдашней ситуации, когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе лишая их жизни. Сегодня Украина этим актом и жестом президента делает символическое приглашение, говорит: вам здесь рады на особых правах», — сказал Дуда на мероприятиях посвященных 79-й годовщине трагедии.

Он заявил, что «истины нужно добиваться не рывками, а спокойными и взвешенными действиями, особенно в такой сложной ситуации, как сегодня».

Тэги: Польша, Владимир Зеленский, Анджей Дуда