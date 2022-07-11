В Украине хотят ввести уголовную ответственность за игнорирование воздушной тревоги

В Верховную Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за игнорирование сигналов воздушной тревоги для владельцев и управляющих предприятий и учреждений.

Пока предусмотрена только административная ответственность, а не уголовная



В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что в условиях войны целью врага становятся объекты гражданской инфраструктуры, торговые центры, детские сады и школы.

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И после сообщения о воздушной тревоге или другой опасности, немедленная остановка работы таких заведений с последующей эвакуацией людей максимально поможет сохранить человеческая жизнь.

В документе напомнили, что игнорирование этого требования, в частности привело к гибели более 20 людей в торговом центре “Амстор” в Кременчуге.

Законопроект предусматривает следующие наказания:

▪️Штраф 17 000 – 51 000 грн.

▪️Исправительные работы на срок до 2-х лет.

▪️Ограничение свободы на срок до 3-х лет.

За повторное нарушение или повлекшее за собой гибель людей, наказание составляет ограничение свободы на срок 3-8 лет.