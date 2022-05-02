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Главная » Украина » Экономика
17:35 11 Июля 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Откажемся в пользу государства: Ахметов закрывает свой медиа-бизнес

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что его инвестиционная компания SCM выходит из медийного бизнеса, поскольку он не хочет считаться олигархом.

Об этом сказано в заявлении, распространенном компанией SCM.

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«Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ «, – сказано в заявлении.

Ахметов еще раз подчеркнул, что явлется крупнейшим частным инвестором в экономику Украины, но никогда не был, не есть и не будет олигархом.

Он также пожаловался, что пожаловался, что в условиях войны найти инвестора для медиа активов SCM за шесть месяцев, как того требует закон, невозможно.

Бизнесмен заявил, что с 2000 года инвестировал более $1,5 млрд. в свой медиахолдинг, поэтому ему очень трудно принимать решение о выходе из медийного бизнеса.

«Самая большая инвестиция – это вклад каждого из 4 000 журналистов и сотрудников нашей медийной команды. Благодаря вашей работе каналы «Украина» и «Украина 24″ стали лидерами в Украине по зрительской аудитории, а каналы группы «Футбол» собирали миллионы болельщиков перед экранами», – заявил он.

Напомним, в состав медиахолдинга Медиа Группа Украина входят телеканалы Украина, Украина 24, НЛО ТВ, Индиго ТВ, Футбол 1/2/3, региональный 34 телеканал, оператор спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформа OLL.TV, сайт segodnya.ua, Vogue. UA.

Тэги: Ринат Ахметов
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