Россия за день выпустила 10 ракет по Одессе и области

По Одесщине враг нанес 2 ракетных удара с применением авиации.

Россия выпустила по Одесской области 10 ракет



Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Семью ракетами атакована прибрежная полоса, производственная и критическая инфраструктура региона.

Зафиксировано попадание ракеты в частный одноэтажный дом в одном из прибрежных селений. Ударной волной повреждены близлежащие дома, деревья, автомобили. Пожара не возникало. Пострадавших нет.

Еще 3 ракеты Х-31 попали по сельскохозяйственным угодьям региона. Пожара и пострадавших также не было.

Тэги: Одесса