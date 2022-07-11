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20:51 11 Июля 2022 214 Комментарии
Россия за день выпустила 10 ракет по Одессе и области
По Одесщине враг нанес 2 ракетных удара с применением авиации.
Россия выпустила по Одесской области 10 ракет
Об этом сообщили в Оперативном командовании “Юг”.
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Семью ракетами атакована прибрежная полоса, производственная и критическая инфраструктура региона.
Зафиксировано попадание ракеты в частный одноэтажный дом в одном из прибрежных селений. Ударной волной повреждены близлежащие дома, деревья, автомобили. Пожара не возникало. Пострадавших нет.
Еще 3 ракеты Х-31 попали по сельскохозяйственным угодьям региона. Пожара и пострадавших также не было.
Тэги: Одесса
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