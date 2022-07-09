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06:28 12 Июля 2022 Просмотров 320   КомментариевКомментарии

Россия на рассвете мощно обстреляла Николаев: весь город в дыму

В Николаеве около 04:35 прогремела серия мощных взрывов, город оказался под очень мощным обстрелом.

Один из столбов дыма над Николаевом

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и жители в пабликах и чатах.

Кроме того, мэр Николаева Александр Сенкевич также подтвердил информацию о взрывах в городе и призвал его жителей быть осторожными.

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Во многих районах города поднялись в небо столбы дыма.

По неофициальным данным, было более 20 прилётов.

Также в сети публиковали видео запусков ракет по Николаеву из соседней Херсонской области.

Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.

Тэги: Николаев
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