Россия на рассвете мощно обстреляла Николаев: весь город в дыму

В Николаеве около 04:35 прогремела серия мощных взрывов, город оказался под очень мощным обстрелом.

Один из столбов дыма над Николаевом



Об этом сообщили местные Telegram-каналы и жители в пабликах и чатах.

Кроме того, мэр Николаева Александр Сенкевич также подтвердил информацию о взрывах в городе и призвал его жителей быть осторожными.

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Во многих районах города поднялись в небо столбы дыма.

По неофициальным данным, было более 20 прилётов.

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Также в сети публиковали видео запусков ракет по Николаеву из соседней Херсонской области.

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Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.

Тэги: Николаев