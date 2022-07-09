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06:28 12 Июля 2022 320 Комментарии
Россия на рассвете мощно обстреляла Николаев: весь город в дыму
В Николаеве около 04:35 прогремела серия мощных взрывов, город оказался под очень мощным обстрелом.
Один из столбов дыма над Николаевом
Об этом сообщили местные Telegram-каналы и жители в пабликах и чатах.
Кроме того, мэр Николаева Александр Сенкевич также подтвердил информацию о взрывах в городе и призвал его жителей быть осторожными.
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Во многих районах города поднялись в небо столбы дыма.
По неофициальным данным, было более 20 прилётов.
Также в сети публиковали видео запусков ракет по Николаеву из соседней Херсонской области.
Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.
Тэги: Николаев
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