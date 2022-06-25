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06:54 12 Июля 2022 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Лукашенко продолжает избегать прямого участия в войне, но Путин давит

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, давит на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, поэтому он пытается оказать поддержку войне РФ в Украине, избегая прямого военного вмешательства.

Путин продолжает давить на Лукашенко

Такое мнение высказали в Институте по изучению войны (ISW).

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Лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять российским войскам доступ к белорусскому воздушному пространству, чтобы продемонстрировать хотя бы номинальную поддержку Путину, не рискуя прямым военным участием белорусских вооруженных сил в войне в Украине.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов ранее 7 июля сообщал, что белорусское правительство передало России в пользование аэродрома Прибитки в Гомельской области.

Независимая белорусская мониторинговая организация The Hajun Project также сообщила 11 июля, что российский самолет бортовой системы предупреждения и управления впервые с 4 апреля вошел в воздушное пространство Беларуси.

Там также отметили, что белорусское правительство ввело новые ограничения в воздушном пространстве вдоль границы с Украиной, где самолеты ДРЛО патрулировали в период с 10 по 11 июля.

По мнению экспертов ISW, взятые вместе, эти данные, вероятно, указывают на то, что Лукашенко пытается оказать поддержку войне Путина в Украине, за исключением прямого белорусского военного вмешательства в попытке ответить на давление, которое Путин, вероятно, оказывает на него.

Как ранее оценивал ISW, вероятность прямого участия Беларуси в войне на Украине остается низкой из-за эффекта, который это может оказать на стабильность и даже выживание режима Лукашенко.

Тэги: Россия, беларусь, Владимир Путин, Влександр Лукашенко
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