ВСУ отбили наступления оккупантов на всех направлениях: куда они лезли
За минувшие сутки российские войска пытались наступать на Харьковском и Славянском направлениях.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.
Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.
На Славянском направлении подразделения противника продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины.
В Генштабе отметили, что все действия врага по направлениям указанных населенных пунктов были неудачными. Наши воины отбросили оккупантов назад.