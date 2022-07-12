ВСУ отбили наступления оккупантов на всех направлениях: куда они лезли

За минувшие сутки российские войска пытались наступать на Харьковском и Славянском направлениях.

Украинские защитники дают отпор оккупантам



Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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На Харьковском направлении враг осуществлял обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах города Харькова и населенных пунктов Русские Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

Украинские защитники жестко подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.

На Славянском направлении подразделения противника продолжали штурмовые действия с целью улучшения тактического положения в районах Мазановки, Ивановки и Долины.

В Генштабе отметили, что все действия врага по направлениям указанных населенных пунктов были неудачными. Наши воины отбросили оккупантов назад.