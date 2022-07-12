В “ДНР” хотят вынести смертный приговор воевавшим в ВСУ иностранцам: ищут судей

«Суды» оккупированного Мариуполя смогут вынести смертные приговоры американским наемникам. Туда уже начали набирать новых “судей”.

Об этом сообщил Telegram-канал МО.

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Объявление о наборе судей в Мариуполе опубликовала Временная квалификационная коллегия судей “ДНР”. Сотрудников ищут сразу в четырех районных судах: Приморском, Першотравневом, Ильичёвском и Жовтневом.

Судя по названиям, эти инстанции даже не успели переименовать на русский язык, но уже решили перевести под юрисдикцию непризнанной “республики”.

Последним днем приёма документов указано 29 июля 2022 года. “Судей” в Мариуполе набирают по примеру России, где соответствующие решения также выносит ВККС.

Напомним, в “ДНР” приговорили к смертной казни британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна, взятых в плен в Мариуполе. Их признали “виновными в наёмничестве”.

Кроме того, главарь “ДНР” Денис Пушилин говорил, что в Мариуполе может состояться “трибунал” над другими иностранцами, воевавшими в Украине. Среди них — американцы Александр Дрюке и Энди Хьюн, попавшие в плен в ходе боя под Харьковом. Согласно обвинению, оба примкнули в качестве добровольцев к одной из регулярных частей ВСУ.

Россия считает этих людей наемниками. Дмитрий Песков в интервью американским СМИ отказался гарантировать им право на жизнь, что возмутило Белый дом.

В свою очередь ООН настаивает, что они являются военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции.