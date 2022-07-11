Все медиа Ахметова прекратили работу: онлайн-издания не обновляются

На следующий день после заявления SCM бизнесмена Рината Ахметова о выходе из медиабизнеса, все каналы Медиа Группы Украины, в том числе и развлекательные, транслируют общенациональный телемарафон.

Все медиа из состава "Медиа Группа Украина" прекратили работу



Сайты «Сегодня» и «Украина 24″, а также их Telegram-каналы перестали обновляться.

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Так Telegram-канал Сегодня в последнем посте 11 июля, опубликованном в 23:58 отметил, что Ахметов принял вынужденное решение о выходе своей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса.

“На этой неделе «Медиа Группа Украина» откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов и от лицензий печатных медиа в Украине. Также будет прекращена деятельность онлайн-медиа «МГУ», – процитировало издание официальное сообщение SCM.

Также там объяснили, что решение продиктовано вступлением в силу закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (“закон об олигархах”)».

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