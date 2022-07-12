Путин собрался в Иран

Президент России Владимир Путин прибудет с официальным визитом в Иран.

Путин может посетить Иран на следующей неделе



Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента.

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Отмечается, что приезд российского лидера должен состояться на следующей неделе.

Это будет второй международный визит Путина с начала войны после посещения Таджикистана.

Напомним, вечером 11 июля в Белом доме заявили, что Иран якобы планирует поставлять России свои беспилотники.

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