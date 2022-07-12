Главная » Мир » Политика
11:31 12 Июля 2022 0 Комментарии
Путин собрался в Иран
Президент России Владимир Путин прибудет с официальным визитом в Иран.
Путин может посетить Иран на следующей неделе
Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на председателя экономической комиссии иранского парламента.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Отмечается, что приезд российского лидера должен состояться на следующей неделе.
Это будет второй международный визит Путина с начала войны после посещения Таджикистана.
Напомним, вечером 11 июля в Белом доме заявили, что Иран якобы планирует поставлять России свои беспилотники.
Тэги: Иран, Владимир Путин
Loading...
Новости по теме
ТОР
ТОРЛидер Ирана предложил Путину изолировать США
02.11.2017 08:57