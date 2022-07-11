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17:56 12 Июля 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Под Запорожьем ДРГ забросала гранатами машину главы Северной Осетии – СМИ

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло якобы попал в засаду диверсионной группы в Украине и был контужен.

Что случилось с Меняйло в Украине - неизвестно

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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По его информации, Меняйло находился в Запорожской области вместе с добровольцами из батальона «Алания». Он ехал в одном из автомобилей в районе города Гуляйполе, когда на колонну напала диверсионная группа.

Издание со ссылкой на два независимых источника сообщило, что автомобиль закидали гранатами

Также, по их информации, несколько человек из батальона получили ранения. Меняйло повезло чуть больше: чиновник был легко контужен и быстро пришел в себя.

В то же время, сам Меняйло не подтвердил информацию о контузии и сообщил, что уже находится на территории России.

«Все хорошо. Я уже еду по Краснодарскому краю, возвращаюсь домой. Никакой диверсионной группы никто не видел. То, что там прилетает — это ежедневно, обстрелы бывают. Там прилетает везде на передовой. Но со мной все нормально, все хорошо», – сказал он.

Тэги: Запорожье
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