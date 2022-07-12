ГУР показало видео спецоперации по освобождению наших пленных на Херсонщине
Из российского плена освободили пятерых украинцев, среди которых военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица.
Об этом сообщили в ГУР МО Украины.
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«В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов», – сказано в сообщении.
Также сообщается, что освободили военнослужащего ВСУ, бывшего сотрудника полиции и трех гражданских лиц. Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.
На кадрах обнародованного ГУР видео видно, как украинский спецназ побывал в глубоком тылу оккупантов, обнаружил и освободил пленных и заложников, по пути ликвидировав несколько рашистов.