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20:26 12 Июля 2022 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

ГУР показало видео спецоперации по освобождению наших пленных на Херсонщине

Из российского плена освободили пятерых украинцев, среди которых военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица.

Бойцы ГУР проникли в тыл оккупантов и освободили наших пленных

Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

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«В ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО Украины на временно оккупированных территориях Херсонской области освобождены пять граждан Украины, которые находились в плену российских оккупантов», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что освободили военнослужащего ВСУ, бывшего сотрудника полиции и трех гражданских лиц. Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.

На кадрах обнародованного ГУР видео видно, как украинский спецназ побывал в глубоком тылу оккупантов, обнаружил и освободил пленных и заложников, по пути ликвидировав несколько рашистов.

Тэги: херсон, ГУР
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